A cosa serve il buco sul manico delle padelle? Ha una doppia funzione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Vi siete mai chiesti a cosa serve ilrealizzato neiin plastica die pentolini? Il design, in questo caso, non c'entra. I buchi nei manici, infatti, hanno una doppia funzione, anche abbastanza intuitiva: ecco a cosa servono.Il buco serve innanzitutto a permettere di, in modo da averle comodamente a portata di mano in cucina. La seconda funzione, ancora più importante, è un'altra: il, infatti, consente di riporre comodamente altri strumenti, come mestoli e cucchiaie, che servono a cucinare con la padella e devono essere sempre a portata di mano.