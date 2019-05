Blogger cinese tenta di mangiare un polpo vivo, ma l’animale la attacca al volto Video

di Alix Amer

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una bloggerin live streaming ha tentato di mangiare un polipo vivo ma l’animale si è ribellato e l’ha attaccata al volto. A quanto pare, il polipo ha cercato di respingere il fatto di diventare cena per la ragazza incollandosi al viso con i suoi tentacoli. Nel video si vede la blogger urlare di dolore mentre tenta disperatamente di rimuovere l’animale dalla sua pelle.Un polipo in genere utilizza i suoi tentacoli per catturare la preda o difendersi da potenziali attacchi. Usa le sue “braccia” lunghe e forti per avvolgere gli altri animali e le ventose per attaccarsi strettamente alla loro carne. E pensare che un polpo del Pacifico gigante maturo ha circa 280 ventose su ciascun tentacolo e ogni ventosa contiene migliaia di recettori chimici, secondo alcune statistiche.Il video della durata di 50 secondi è stato filmato dalla giovane blogger nota come “” sulla famosa piattaforma di video brevi Kuaishou. All’inizio della clip, il polpo era già incollato sul suo viso, ma la ragazza non sembrava aver paura. Poi rendendosi conto che non avrebbe lasciato la presa, ha iniziato a spaventarsi e a piangere. Ha urlato davanti alla macchina da presa “fa male”, “non riesco a toglierlo”, tentando con tutte le sue forze di staccarlo dalla sua guancia sinistra.Una volta rimosso si è ricordata del suo obiettivo originale e ha gridato “lo mangerò nel prossimo video” tenendo la creatura tra le mani. Poi si è resa conto che le aveva risucchiato la faccia così forte da lasciargli una piccola ferita sanguinante sulla sua guancia. E ha gridato: «La mia faccia è sfigurata». La video blogger vive nella città di Lianyungang e adora mangiare pesce, secondo le informazioni raccolte sul suo account Kuaishou. Ha mangiato una varietà di piatti a base di pesce nelle sue apparizioni da quando ha iniziato il suo canale di streaming live due settimane fa.Vuole diventare famosa: «Perché nessuna delle mie clip è finita nella classifica degli argomenti di tendenza?», si chiedeva in un video. Ironia della sorte, il suo ultimo video col polipo - anche se inaspettato - è diventato un argomento di tendenza sulle piattaforme di social media cinesi. Su, in stiledel tipo cinese, uno spettatore ha detto: «Se lo merita. Ha provato a mangiare il polipo e anche il polpo ha provato a mangiarla». Un altro utente “Di Ke Tou” ha detto nello stesso post: «Occhio per occhio, dente per dente».