Quando Bill Gates disse: «Avrei voluto ringraziare Melinda più di quanto ho fatto»

Accompagnato da un annuncio ufficiale e pacato, il divorzio tra Bill e Melinda Gates ha fatto presto il giro del mondo. «Non siamo più in grado di crescere come coppia», la motivazione data dai due ormai separati. Ma le congetture si sprecano e nello scavare tra le possibili crepe ecco spuntare una vecchia dichiarazione che il fondatore di Microsoft fece circa due anni fa in occasione dell'uscita per Netflix della docuserie "Inside Bill's Brain: Decoding Bill Gates". Alla domanda "se dovessi morire oggi stesso cosa rimpiangeresti di non aver fatto?", Bill Gates dette una risposta che oggi acquista nuova luce: «Ringraziare Melinda». Come dire che non lo aveva fatto abbastanza.

L'unione tra i due termina dopo ben 27 anni di matrimonio anche se non smetteranno di collaborare per la Gates Foundation, la più importante fondazione privata al mondo, impegnata per migliorare l'assistenza sanitaria e ridurre la povertà estrema. La figlia più grande della coppia, Jennifer Gates, 25 anni, ha pubblicato nelle stories di Insagram un messaggio in cui ha chiesto ai suoi follower di rispettare la sua privacy «in un momento difficile per l'intera famiglia».