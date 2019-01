Benedetta, da Miss Italia a Miss 365 con le stampelle: «Voglio fare tv, non mi fermerà niente»

di Sabrina Quartieri

Il 19 dicembre scorso ha preso le sue stampelle e si è presentata a una selezione di, per sfidare ostacoli e pregiudizi:, 23 anni di Firenze, è nata con un handicap motorio alle gambe, che da sempre la obbliga a camminare con un supporto. Ma questo non le ha impedito, meno di un mese fa a Roma, di esibirsi al casting di, titolo che incorona, in ogni edizione del concorso di bellezza, la prima reginetta dell'anno.«Avevo già partecipato qualche mese prima nella mia regione, la Toscana, in occasione del 79° premio», racconta Benedetta che, in quel caso, non lo aveva detto ai genitori. «Venendolo a sapere dai giornali, speravo che avrebbero apprezzato la mia scelta di portare un messaggio di speranza a chi vive nella mia condizione», spiega la giovane dai lunghi capelli biondi. Scartata in entrambe le occasioni, Benedetta ha trovato la forza di partecipare grazie a Rossella Fiorani, la Miss Coraggio 2017 con alcune falangi delle mani e dei piedi sostituite da protesi in silicone. E facendolo, la fiorentina laureata in Lingue in un'università inglese, ha raggiunto un importante traguardo: «Ho dimostrato a me stessa che non mi vergogno più del mio corpo e vivo la mia diversità come un punto di forza».Benedetta, a differenza delle altre concorrenti, al casting di dicembre ha indossato delle sneakers e non i tacchi. «Ma non mi sono sentita diversa, nonostante il mio modo di camminare imperfetto che rallentava le ragazze chiamate a presentarsi con me. Ho trovato da parte loro tanta solidarietà», aggiunge Benedetta che, a giornata terminata, se n'è andata via con una dose in più di autostima. «Io - racconta la Cariati - nonostante la disabilità ho vissuto da sola in Inghilterra per motivi di studio e coltivo tante passioni, dall'equitazione allo sci, ai viaggi. Niente potrà mai fermarmi».riproduzione riservata ®