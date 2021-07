Basilicata, due foci altamente inquinate: 5 i punti campionati da Goletta Verde

Continuano i rilievi di Legambiente. La foce nel mar Jonio del canale Toccacielo a Nova Siri, in provincia di Matera, e quella nel mar Tirreno del Fiumicello a Maratea, in provincia di Potenza, sono risultate «fortemente inquinate» nei campionamenti effettuati in Basilicata nella campagna della goletta verde di Legambiente. Cinque i punti campionati, non sono stati rilevati problemi negli altri tre presso la spiaggia in località Bosco Pantano a Policoro, presso la foce del fiume Cavone a Scanzano Jonico e presso la spiaggia di Porticello a Maratea. Gli esiti del monitoraggio sono stati comunicati in una conferenza presso il porto turistico di Maratea alla quale hanno preso parte Antonio Lanorte e Valeria Tempone, presidente e direttrice di Legambiente Basilicata, Stefano Raimondi, portavoce di Goletta Verde, Giuseppe Ricciardi presidente di Legambiente Maratea Sky&Sea, e Antonio Tisci, direttore dell'Arpab. Legambiente ha ricordato che i monitoraggi lungo le coste «non vogliono sostituire i dati ufficiali» ma hanno l'obiettivo di «individuare le criticità dovute ad una cattiva depurazione dei reflui in specifici punti, come foci, canali e corsi d'acqua, il principale veicolo con cui l'inquinamento generato da insufficiente depurazione arriva in mare».

Nel caso lucano, il problema della foce del canale Toccacielo a Nova Siri «è ormai una triste costante nei risultati dei monitoraggi di Goletta Verde, anche quest'anno risultata fortemente inquinata» mentre è una novità inattesa quella di Fiumicello. Le analisi sui campioni di acqua sono state effettuate e poi ripetute due volte confermando il primo esito negativo. Sono state informate le autorità locali, che si sono immediatamente attivate per approfondire la questione e scovare eventuali scarichi abusivi di acque reflue. I tecnici dell'amministrazione comunale di Maratea, insieme al comando di polizia municipale e alla guardia costiera, hanno effettuato ulteriori sopralluoghi e prelievi di acqua di cui si è in attesa dell'esito.