Referendum per dedicare una statua a Barbara D'Urso: «È come una zia»

Un referendum per dedicare una statua a Barbara D'Urso a Battipaglia. Lo ha proposto il geometra Damiano D'Andrea, secondo il quale «Barbara rappresenta per i bambini la voce amica di una zia bella e buona - spiega a Salernonotizie - Un piccolo omaggio voluto anche dalla popolazione attraverso il sondaggio che tra breve sarà on line. L’idea è di un bassorilievo creato da un gruppo di artigiani locali. Appuntamento in rete a settembre», ha concluso.