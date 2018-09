di Valeria Arnaldi

Cristiano Malgioglio e Barbara D'Urso cadono a #DomenicaLive pic.twitter.com/ZBGMfH1DKp — Danilo (@itsDanilooo) 16 settembre 2018

Era stata annunciata una prima puntata con il botto per Domenica Live. Ed è stato un inizio di trasmissione con “caduta”.ha anmunciato l’entrata in scena «sui tacchi» di, che ha cantato e ballato sulle note del suo ultimo successo, accompagnato da un corpo di danza.La conduttrice non ha resistito al richiamo della musica e si è avvicinata a Malgioglio. Il passo a due, però, non è stato fortunato. Malgioglio è caduto e ha portato con sé anche Barbara D’Urso.« Non ci posso credere che hai fatto questo», dice Barbara D’Urso, che poi rivela la causa dell’accaduto, mostrando un piccolo patch all’interno dei tacchi di Malgioglio.«Le scarpe mi stavano larghe - replica lui - porto 41 e quelle sono 44. Mi sono fatto male, c’è l’assicurazione?».