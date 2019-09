Barbara D'Urso, Alberto Mezzetti all'attacco: «Mi esclude dai suoi programmi, a tempo debito dirò perché»

di Silvia Natella

era il suo sogno proibito sin dall'inizio dell'avventura al, ma oravincitore dell'edizione numero 15, ha voglia di togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Lo fa su Instagram lamentandosi dell'indifferenza che la conduttrice Mediaset gli riserverebbe da qualche mese.Il lungo sfogo inizia così: «A questo punto avresti potuto tagliarmi i capelli come Sansone, come ti avevo concesso. Invece all’uscita del GF, malgrado sia stato testimonial, cantante con un disco in classifica e abbia alzato lo share di 15 punti alsono stato ripetutamente ignorato, non sono mai stato invitato in alcun studio televisivo, malgrado fossi il vincitore in carica del GF e non ho avuto risposta nemmeno riguardo all’interruzione delle undici puntate di tutorial girate con mia nonna».Al "Tarzan di Viterbo" non va giù che nelle sue trasmissioni,abbia parlato dineo concorrente del Grande Fratello spagnolo: «Oggi ha avuto elogi ed applausi. Non chiedo nulla! Non amo le polemiche, ma sono una persona vera e mi sento di esternare quello che ho vissuto».Poi rivolgendosi direttamente ai follower: «Per tutti voi, per tutti coloro che mi vorrebbero in tv. Ho avuto la conferma che la signorami ha completamente escluso da ogni programma televisivo e ha oscurato ogni mia esperienza. Infatti sta presentandomentre di me che sono stato il vincitore della scorsa edizione, che sono stato pure a quello in Brasile, nessuno ha parlato di me, nemmeno la stampa, perché secondo me lei controlla tutto. Beh, io sono per la meritocrazia e per le pari opportunità per tutti, cara Barbara D’Urso».E non finisce qui: Mezzetti ha anche palesato l'intenzione di fare qualche rivelazione scottante. «A tempo debito dirò i motivi per i quali vengo represso», ha detto nelle ultime stories su