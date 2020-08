Banane già sbucciate in vendita al supermercato, il giallo della foto su Facebook

Banane senza buccia in vendita al supermercato. Impazza sui social la foto di alcune confezioni di polistirolo, presumibilmente sullo scaffale di un supermarket, che contengono delle banane già sbucciate. Lo scatto non ha mancato di scatenare polemiche, soprattutto fra gli utenti più attenti alle questioni ambientali. «Sbucciare la banana è troppo scomodo? - scrive una donna su Facebook - Nessun problema, Carrefour la sbuccia per te... Tu devi solo “sbucciare” l’imballo di plastica».







Il motivo della polemica è che il polistirolo impiega molto più tempo a decomporsi nell'ambiente rispetto a una normale buccia di banana: «Tempi decomposizione: Buccia banana, 5/6 settimane. Contenitore polistirolo, 1.000 anni». Diversi utenti ipotizzano che i dipendenti del supermercato abbiano messo le banane nella confezione perché la buccia presentava delle macchioline. «L’uomo è l’involuzione della scimmia», chiosa amaramente il post. Non è chiaro dove sia stata scattata la foto, ma a giudicare dall'etichetta si direbbe che l'immagine provenga dalla Francia. Ultimo aggiornamento: 7 Agosto, 10:13 © RIPRODUZIONE RISERVATA