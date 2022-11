Daniel, nato l'11 novembre 2011 alle 11.11, ha compiuto 11 anni: «Nessuno dimentica mai il mio compleanno»

Daniel, bambino inglese di Bishop's Stortford, Hertfordshire, Inghilterra, ha compiuto 11 anni. Fino a qui nulla di straordinario, se non che il numero 11 continua a tornare nella vita del bambino. Daniel è infatti nato l'11 novembre del 2011 alle 11.11.

Il parto anticipato

Secondo le previsioni Daniel sarebbe dovuto nascere il 17 novembre, ma per alcune "complicazioni" il parto è stato anticipato. Così il bambino è venuto al mondo l'11 novembre, data che non era stata messa in conto dai genitori.

L'11 è il numero preferito di Daniel

«Non vedevo l'ora di compiere 11 anni!» spiega entusiasta Daniel «Perché questo è il mio numero preferito». Inoltre il bambino è un grande appassionato di calcio e prima della partita di ieri, la mamma Charlotte ha detto sorridendo: «Oggi speriamo segni 11 gol».