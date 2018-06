Imprevisto a Parigi, bimbo nasce in metropolitana: viaggerà gratis fino a 25 anni

Lieto evento a Parigi, precisamente su un treno della metro. Una donna, ha fatto sapere la compagnia del trasporto pubblico, ha partorito in metropolitana, aiutata da due passeggeri. E' successo alla stazione Auber intorno alle 11:40: la mamma ha rotto le acque e gli altri passeggeri hanno chiamato aiuto.



In tutto sono arrivate una quindicina di persone tra pompieri, polizia e personale della RER: gli altri passeggeri sono stati evacuati. Il bimbo, un maschietto, ha anche ricevuto un regalo speciale: potrà viaggiare gratis in metro fino all'età di 25 anni.

I was used to births in airplanes...but a birth in central Paris in RER A! It s a first! Welcome to the new born who FINALLY gave us the best reason to be stuck in a RER! pic.twitter.com/bj8Ls2wlc6