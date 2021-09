Dai cortili ai giardini, ii bambini voglio stare all'aria aperta: nasce il Manifesto del gioco attivo targato Little Tikes

Promuovere e diffondere il valore insostituibile del gioco attivo nella crescita di ogni bambino è l'obiettivo del progetto «Esci fuori. Cresci dentro!», presentato oggi da Little Tikes (brand globale che da oltre 50 anni realizza giocattoli che stimolano la fantasia e l'azione), al Forte Village di Santa Margherita di Pula. Visto il momento storico particolare che stanno vivendo i piccoli, l'iniziativa vuole lanciare un messaggio forte, rendendo il gioco protagonista di un progetto per sensibilizzare famiglie, istituzioni e società. Il punto di partenza è stata la creazione del Manifesto del Gioco attivo, redatto da un comitato scientifico composto da Alberto Pellai, medico, psicoterapeuta dell'età evolutiva e ricercatore presso l'Università degli Studi di Milano; Laura Pomari, psicomotricista e antropologa culturale; Marta Rizzi, psicologa e psicoterapeuta; Barbara Tamborini, psicopedagogista e scrittrice.

Da questo mese, il progetto entra nel vivo con l'iniziativa «Scendi in Cortile» che prevede un'attività di sensibilizzazione sull'importanza del gioco sotto casa, perché giardini e cortili diventino luoghi dove il gioco attivo sia possibile e accessibile ovunque e a tutti. I condomini d'Italia ubicati in zone disagiate, sono chiamati a candidarsi tramite il sito www.escifuoricrescidentro.it per ricevere dei play set gioco da esterno e creare così zone dove i bambini potranno incontrarsi, giocare, dar sfogo alla loro fantasia e socializzare. Saranno poi proprio i bambini ad essere chiamati all'azione per dare il via all'iniziativa socio-benefica «Giocare per Bene», finalizzata alla raccolta di donazioni e fondi per sostenere bimbi e madri in difficoltà e dare loro l'opportunità di vivere una vita normale, dove anche il gioco sia presente. Le donazioni saranno devolute alla Fondazione Archè.