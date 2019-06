Bimba dall'intelligenza record: a 11 anni il suo test QI supera Einstein e Hawking. «Ha iniziato a parlare a 6 mesi»

Si chiama Anushka Dixit, ha 11 anni e ha ottenuto il punteggio più alto mai raggiunto nel test del QI "Mensa", rivelandosi più intelligente di Albert Einstein. Anushka ha raggiunto 162 punti, ben al di sopra dei 140 del padre della teoria della relatività, 2 in più rispetto a Stephen Hawking. La piccola, che vive a Londra, ha iniziato a parlare a soli 6 mesi, riproducendo le parole che sentiva nelle pubblicità in Tv.

Nonostante io abbia subito un'importante operazione per sconfiggere il cancro, la determinazione e la forza di Anushka l'hanno sempre spinta a impegnarsi ancora di più superando il dolore

, avendo sempre superato tutti gli esami a pieni voti, ha supplicato la mamma Arti di farla partecipare al test sul"Mensa" (per diventare un "mensano" bisogna rientrare nel 2% della popolazione mondiale con il più alto).Anushka erama nonostante questo ha superato tutti gli altri entrando nell'1% delle persone più intelligenti del mondo.ha raccontato uscendo dalla sala.Il suo sogno è quello die al momento le sue materie preferite sono inglese e poesia. «In realtà mi piacciono tutte, non c'è qualcosa che non ami studiare» ha detto Anushka.Alla mamma Arti, 45 anni, due anni fa è stato diagnosticato un cancro al seno, un avvenimento che ha profondamente colpito la figlia. «