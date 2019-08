Va al mare per una volta al mattino e scopre che il bagnino subaffitta l’ombrellone stagionale

ombrellone

SENIGALLIA - Una bagnante utilizza l’solo il pomeriggio, pagandolo per tutta la stagione, e il bagnino lo subaffitta la mattina. La donna l’ha scoperto recandosi in spiaggia una mattina, contro ogni previsione del bagnino.La senigalliese, che sta pensando di sporgere denuncia, sentendosi truffata, ha voluto raccontare l’accaduto anche sui social per capire se fosse un’usanza diffusa quella di subaffittare l’ombrellone.In realtà, come spiegano dalle associazione di categoria, non era mai accaduto prima e probabilmente l’episodio, che certamente farà perdere clienti al titolare dello stabilimento, è riconducibile alla sua inesperienza, essendo un bagnino alle prime armi. «Sono di Senigallia e come molte persone frequento la spiaggia, affittando ogni anno ombrellone, con lettini, stagionale – racconta la vittima -. Per comodità, quest’anno ho cambiato stabilimento balneare. Sono solita andare al mare nel pomeriggio. Le volte in cui ho cambiato orario ho trovato il mio ombrellone occupato. Scene imbarazzanti. Il bagnino si giustifica dicendo che sono persone che gli sono sfuggite. Altre testimonianze dimostrano il contrario». La bagnante ha pagato tutto in anticipo ma c’è chi le ha suggerito di farsi ridare parte del denaro, evitando la denuncia. Un giusto compromesso per risarcire quel danno che la donna lamenta, sentendosi truffata dall’atteggiamento del bagnino.