Bagaglio smarrito per due mesi da Air France, lei lo ritrova con il geolocalizzatore e fa una scoperta choc

Usare un geolocalizzatore per il proprio bagaglio in aereo potrebbe rivelarsi vantaggioso per rintracciarlo in caso di smarrimento. È quello che ha fatto Sarah Waite, 25enne che da Los Angeles ha viaggiato in direzione Atene con uno scalo a Parigi, ma una volta arrivata in Grecia, non aveva più il suo bagaglio.

Una settimana dopo essere arrivata nella capitale Greca, la 25enne ha ricevuto una notifica dal suo AirTag, un dispositivo di localizzazione di Apple, che diceva che la sua borsa che aveva smarrito nello scalo a Parigi era finalmente ad Atene.

Quando è andata a ritirare il bagaglio, il personale di Air France le ha detto che non avevano la valigia nonostante il localizzatore ne indicasse la posizione proprio in aeroporto. Ma scopriamo insieme nel dettaglio cos'è successo.

Cosa è successo

Sarah è una 25enne di Los Angeles che nella vita fa l'infermiera. La ragazza ha trascorso due mesi senza bagaglio dopo aver preso il volo per la Grecia lo scorso 14 maggio. Il geolocalizzatore le diceva che la valigia era nell'aeroporto di Atene, ma alla compagnia aerea non risultava.

Quando finalmente è riuscita a recuperare il bagaglio, Sarah ha affermato che la sua valigia era stata danneggiata e mancavano oggetti per un valore di 1.000 sterline, oltre mille euro tra scarpe e trucco.

Il viaggio di Sarah in Grecia era quello che sognava da quando era ragazzina: la 25enne si è recata ad Atene per perseguire il suo sogno di apprendere la letteratura greca moderna e antica.

«Quando ci hanno avvisato dello smarrimento dei bagagli - ha raccontato Sarah su TikTok -, abbiamo dovuto presentare tutti una richiesta all'ufficio bagagli smarriti dell'Air France. Probabilmente c'erano circa 60 persone che sono rimaste all'aeroporto per presentare il reclamo, tra cui appunto io».

Da quella richiesta, per i successivi due mesi, il bagaglio di Sarah non è stato rintracciato dalla compagnia aerea, mentre lei lo vedeva proprio in aeroporto.

Due mesi dopo, il 20 luglio, Sarah era ancora in grado di tracciare il suo AirTag, quindi ha fatto un ultimo tentativo, dopo diversi reclami, e si è recata di nuovo all'aeroporto. Lì ha deciso di prendere in mano la situazione e affrontare lo staff che dopo un litigio l'ha accompagnata nella zona dei bagagli smarriti.

«Sono andato all'help desk e ho ottenuto il permesso di accedere agli oggetti smarriti. Un giovane mi ha portato all'area doganale dove il mio AirTag era geolocalizzato e ho ritirato la mia borsa. Il mio bagaglio era completamente squarciato, le scarpe erano sparite, il trucco sparito, mancavano le borse e il lucchetto originale della cerniera non era presente», ha raccontato la ragazza.

Sarah ha documentato la sua frustrazione per la perdita del bagaglio, e tutto ciò che ne è derivato, su TikTok, rivelando in una clip di aver ricevuto 600 dollari, 560 euro, come risarcimento. Per il momento la compagnia non ha ancora commentato pubblicamente l'accaduto.