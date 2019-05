Meghan, gravidanza da un milione di euro. Ecco tutte le spese

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si sa: per amore dei figli non si bada a spese. Se poi sei la duchessa di Sussex, la tua gravidanza può arrivare a costare anche più di. Secondo il quotidiano Daily Mirror, infatti, le spese che Meghan Markle avrebbe sostenuto fra trattamenti medici, outfit e chi più ne ha più ne metta si aggirerebbero sui 1.099.060 sterline.LEGGI ANCHE: Archie Harrison, ecco perché Baby Sussex si chiama così L'ex attrice, nel corso dei nove mesi di gestazione, ha sfoggiato un affascinante armadio, si è sottoposta a trattamenti di agopuntura, ha soggiornato in cliniche di benessere e ha ricevuto un supporto di primo ordine dalla migliore doula in circolazione. Senza dimenticare poi i lavori nella residenza Frogmore Cottage a Windsor Analizziamo alcune delle spese. Ladi Harry e della neo mamma è stata ristrutturata per un totale di 3 milioni di sterline, in euro. Ma è stata la stanza del bebè ad avere ricevuto le cure maggiori: una culla di primissima qualità è stata consigliata dall'amica di Meghan e campionessa di tennis. Secondo una fonte, solo per quella zona della villa sono stati investiti 173.550 euro.LEGGI ANCHE: Baby Sussex, il principe Harry e il messaggio segreto per Meghan prima di apparire in pubblico con il bimbo Per quanto riguarda benessere e trattamenti, Meghan ha scelto l'e si dice che si sia rivolta al famoso agopunturista Ross Barr. Può costare fino aper sessioni settimanali di 45 minuti. Il mese scorso la coppia ha anche trascorso due ore all'Ilapothecary di Notting Hill a Londra, una boutique che offre una gamma die prodotti per neo mamme.Quanto alla, è nota l'indiscrezione che vorrebbe che Meghan abbia interrotto una lunga tradizione assumendone una al di fuori della casa reale. Una professionista può costare fino aDa quando ha annunciato la sua gravidanza, la duchessa del Sussex è stata fotografata in almenodiversi. Dior Valentino . Volendo fare una stima del suo guardaroba da gravidanza, ci aggiriamo intorno ai. Per la loro, la fuga a due prima del lieto evento, Harry e Meghan avrebbero spesoper un soggiorno di tre giorni al Heckfield Place, un lussuoso hotel-spa nell'Hampshire.LEGGI ANCHE: Royal baby, la babysitter guadagnerà 70.000 sterline. «Tanti libri e social vietati» Se n'è tanto parlato: Meghan Markle non ha potuto dare alla luce il suo bimbo in casa a Frogmore Cottage come avrebbe tanto voluto, ma è stata costretta a fare una corsa segreta in ospedale. Quello prescelto è stato ildidove una nascita costa. È lo stesso scelto da Victoria Beckham per due dei suoi figli.E infine il, la festa in onore della mamma in attesa e del suo bebè, non poteva che essere speciale per una duchessa. Per sei giorni Meghan ha soggiornato a, nellaspendendo più o meno. Lì ha festeggiato con le sue amiche e celebrità Serena Williams e Amal Clooney, moglie di George. Le celebrazioni avrebbero incluso anche una performance live esclusiva del noto rapper Kanye West.