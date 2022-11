Baba Vanga e l'inquietante profezia sul 2023: due eventi potrebbero cambiare la storia dell'uomo

Il nome di Baba Vanga torna a far rumore, dopo che appassionati ed esperti hanno tirato le somme sulle sue previsioni per l'anno che verrà. Cosa ci aspetta ne 2023 secondo la veggente bulgara? Sarebbero ben 5 le profezie per il 2023 annunciate dalla cosiddetta "Nostradamus dei Balcani", due delle quali decisamente catastrofiche e irreversibili.

Le profezie

• L'orbita terrestre è destinata a un cambiamento e per molti è stato interpretato come l'arrivo imminente di esplosioni nucleari;

• Nuove scoperte scientifiche porteranno alla creazione di bambini in laboratorio e i genitori del futuro potranno scegliere le caratteristiche dei propri figli: dal colore della pelle al patrimonio genetico;

• La guerra potrebbe portare a un escalation mondiale verso il nucleare;

• Nel 2023 potrebbero anche arrivare gli alieni "coprendo d'oscurità" la Terra;

• Per completare lo scenario apocalittico non potevano di certo mancare le armi biologiche.

