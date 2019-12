Come è finita quest'auto sul tetto di una casa? L'intervento dei Vigili del Fuoco

Situazione insolita stanotte per i #vigilidelfuoco di #Varese: recuperare un'automobile sul tetto di un edificio non capita mai! C’era finita precipitando dalla strada sovrastante#27dicembre pic.twitter.com/X9mc64zFg7 — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) December 27, 2019

La domanda è la stessa che si sono fatti i vigili del fuoco dopo essere accorsi sul luogo dell'incidente. Cosa ci fa un'auto sopra il tetto di una casa? «Situazione insolita stanotte per i #vigilidelfuoco di #Varese: recuperare un'automobile sul tetto di un edificio non capita mai! C’era finita precipitando dalla strada sovrastante». Questo il tweet dei Vigili del Fuoco dopo l'incidente avvenuto a Varese.Fortunatamente nessun ferito, il conducente della vettura è infatti uscito miracolosamente illeso dalla sua auto dopo il volo sopra il tetto di un'abitazione. Per cause ancora in fase di accertamento, il conducente di un'autovettura ha perso il controllo del veicolo finendo fuori strada, l'automezzo è precipitato nel vuoto per alcuni metri ed è atterrato sul tetto di un edificio in via Quintino Sella. I vigili del fuoco sono intervenuti con autopompa e autogru per recuperare l' auto.