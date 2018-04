Dodicenne litiga coi genitori, prende un volo per Bali e passa quattro giorni in un hotel di lusso

Una sorta di "Mamma ho perso l'aereo", il celebre film dove un ragazzino viene lasciato a casa dai genitori che partono in vacanza, ma al contrario. Un ragazzo australiano di 12 anni ha usato la carta di credito di sua madre e ha prenotato un viaggio da solo oltreoceano dopo un litigio con i suoi genitori. Dopo un'accesa discussione, il ragazzo ha rubato la carta di credito della sua famiglia e ha acquistato un volo economico in verso l'Indonesia, a Bali.

scioccati, quando abbiamo scoperto che era partito per l'estero

ha detto la madre. Il ragazzino ha fatto ricerche approfondite su quale compagnia aerea gli avrebbe permesso di viaggiare da solo senza una lettera scritta e firmata dai suoi genitori.Ed è così che ha trovato una compagnia aerea in Indonesia e ha prenotato il volo durante una giornata scolastica. Il ragazzo ha fatto le valigie, ha preso il suo scooter è andato in stazione e si è diretto all'aeroporto in treno per andare incontro alla sua avventura oltreoceano, come riposta il Daily Mail Il dodicenne ha usato il check-out self-service e si è imbarcato su un volo di collegamento da Sydney a Perth, che lo avrebbe portato a Denpasar. Il giovane ha detto di essere rimasto scioccato, perché nessuno all'aeroporto internazionale di Perth ha chiesto perché fosse solo. "Hanno appena guardato il mio documento di identità e il passaporto per dimostrare che ho più di 12 anni e che sono al liceo", ha affermato.Quando lo studente in fuga ha raggiunto la sua meta oltreoceano, sua madre aveva appena presentato una denuncia per persone scomparse, visto che non si era presentato a scuola. E poco dopo l'atterraggio il giovane è salito su una moto noleggiata ed è andato all'albergo di lusso che aveva prenotato in precedenza. Si è registrato, ha detto al personale che sua sorella stava arrivando e che stava facendo il check-in in anticipo.