Aurora pubblica la foto da bambina con Michelle Hunziker. I fan notano un particolare: «Come fa tua madre?»

di Emiliana Costa

Aurora Ramazzotti e la foto da bambina con mamma Michelle Hunziker. I fan notano un particolare: «Ma come fa tua madre?». La figlia di Eros Ramazzotti e della conduttrice svizzera ha condiviso su Instagram un tenero scatto del passato, ma l'attenzione dei follower è catturata da un dettaglio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nell'immagine, una baby Auri in compagnia di mamma Michelle. Aurora commenta ironica: «Guardandomi in faccia non solo se ne può dedurre la motivazione, ma mi sorgono spontanei altri due pensieri: il primo è che vorrei sapere cosa ci facessi in tuta da educazione fisica nel bel mezzo di uno shooting professionale. Il secondo pensiero è.. @therealhunzigram che problemi avevano le mie sopracciglia?».I fan apprezzano la foto amarcord, ma in molti si fanno la stessa domanda: «». E ancora: «». E Aurora risponde divertita: «». Il tenero scatto fa il giro del web e supera i 155mila like.