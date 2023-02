Auguri di San Valentino, le frasi più belle da dedicare alla persona che si ama: da quelle celebri a quelle divertenti

È arrivato il momento di festeggiare l'amore. Il 14 febbraio è il giorno di San Valentino e quale giornata migliore per dedicarsi regali e dolci frasi con il proprio compagno o compagna. Citazioni romantiche, aforismi sull'amore, frasi da dedicare e da scrivere sui biglietti di San Valentino e non solo. Il 14 febbraio è il giorno perfetto per dirsi Ti Amo. Ecco quindi le frasi per gli auguri di San Valentino. Ne abbiamo scelto alcune tra le più belle frasi d'amore per San Valentino, citazioni e aforismi da dedicare alla persona che ami il giorno di San Valentino, ma anche in qualsiasi altro giorno.

San Valentino, le frasi celebri da dedicare

Vuoi sapere quanto è grande il mio amore? Conta le onde del mare ” (Anonimo giapponese)

” Vorrei darti tutto quello che non hai mai avuto, e neppure così sapresti quanto è meraviglioso amarti. (Frida Kahlo)

L’amore è come la pioggerella d’autunno: cade piano ma fa straripare i fiumi.” (Proverbio africano) “È lecito inventare verbi nuovi? Voglio regalartene uno: io ti cielo, così che le mie ali possano distendersi smisuratamente, per amarti senza confini. (Frida Kahlo)

L’amore è composto da un’unica anima che abita due corpi. (Aristotele)

Omnia vincit amor (Virgilio)

Ama e fa ciò che vuoi (Sant'Agostino)

Amare è trovare la propria ricchezza al di fuori di sé stessi (Émile-Auguste Chartier)

Amo di nuovo, non amo e folle sono, non folle (Anacreonte)

Amore significa non dover dire mai mi dispiace (Erich Segal)

C'è tutta una vita in un'ora d'amore (Honoré de Balzac)

Chi ama assai, poco favella (Luigi Pulci)

Chi tace o non sorride dopo l'amore, degrada Eros (Guido Ceronetti)

Nessun’altra, amore, dormirà con i miei sogni. Andrai, andremo insieme attraverso le acque del tempo. Nessuna attraverserà l’ombra con me, solo tu, sempre viva, sempre sole, sempre luna (Pablo Neruda)

Se per baciarti dovessi poi andare all’inferno, lo farei. Così potrò poi vantarmi con i diavoli di aver visto il paradiso senza mai entrarci (William Shakespeare)

Quei maledetti occhi mi fottevano sempre. Ci facevo l’amore solo a guardarli (Charles Bukowski)

Di qualunque cosa siano fatte le nostre anime, la sua e la mia sono identiche (Emily Bronte);

Tu sei una persona di quelle che si incontrano quando la vita decide di farti un regalo (Charles Dickens).

Mi innamoro continuamente, ma sempre di te. (Gio Evan)

L’amore non consiste nel guardarsi l’un l’altro, ma nel guardare insieme nella stessa direzione. (Antoine de Saint Exupéry)

Capita che sfiori la vita di qualcuno, ti innamori e decidi che la cosa più importante è toccarlo, viverlo, convivere le malinconie e le inquietudini, arrivare a riconoscersi nello sguardo dell’altro, sentire che non ne puoi più fare a meno… e cosa importa se per avere tutto questo devi aspettare cinquanta tre anni sette mesi e undici giorni notti comprese? (Gabriel García Màrquez)

Di innamorarsi sono capaci tutti, e a tutti può accadere. Amare una persona è un'altra cosa. Quello l'ho dovuto imparare (Fabio Volo).

Le frasi celebri dei film

Se dovete scrivere un biglietto al vostro Valentino a alla vostra Valentina ma non riuscite a trovare le parole giuste, potete far parlare altri per voi. Alcune delle frasi piu' belle sull'amore sono tratte da film.

Gli amori che sembrano assurdi certe volte sono i migliori (Margaret Mazzantini);

Amore è un termine troppo debole per… Ecco, io ti straamo, ti adamo, ti abramo (Io e Annie, Woody Allen); ​

​ Dicono che quando incontri l’amore della tua vita, il tempo si ferma, ed è vero” (Big Fish, Tim Burton);

Io penso, personalmente, che la cosa migliore che puoi fare è trovare una persona che ti ami esattamente per quello che sei. Buon umore, cattivo umore, brutta, bella, affascinante e così via. La persona giusta crederà che tu caghi rose dal sedere. Quella è la persona con cui vale la pena stare (Juno, Jason Reitman);

Vorrei quasi che fossimo farfalle e vivessimo tre soli giorni d’estate. Tre giorni così, con te, sarebbero più colmi di delizie di quante ne potrebbero contenere cinquant’anni di vita ordinaria (Bright Star, Jane Campion);

Tu sei tutto, Sylvia! Ma lo sai che sei tutto, eh? You are everything… everything! Tu sei la prima donna del primo giorno della Creazione. Sei la madre, la sorella, l’amante, l’amica, l’angelo, il diavolo, la terra, la casa… Ah, ecco cosa sei: la casa! (La dolce vita, Federico Fellini)

È soltanto nelle misteriose equazioni dell’amore che si può trovare ogni ragione logica. Io sono qui grazie a te. Tu sei la ragione per cui io esisto. Tu sei tutte le mie ragioni” (A Beautiful Mind, Ron Howard);

Non sono sicuro di averti dentro di me, né di essere dentro di te, e neppure di possederti. E in ogni caso, non è al possesso che aspiro. Credo invece che siamo entrambi dentro un altro essere che abbiamo creato, e che si chiama ‘noi’. (Dal film I ponti di Madison County)

Quando un tuo amico è innamorato non sai mai cosa dirgli… perchè la verità è che gli innamorati non ascoltano nessuno (dal film Manuale d'amore)

Le canzoni

Sanremo 2023 ha chiuso i battenti da due giorni, ma la musica non smette di suonarci in testa. E allora perché non farsi ispirare dalle canzoni. Quelle del passato e quelle del momento. Gen Z contro Millenial, senza sfide ma solo con un obiettivo comune: arrivare al cuore di chi si ama.

Un'ora sola ti vorrei, io che non so scordarti mai (Un'ora sola ti vorrei, Giorgia

Quando sei qui con me, questa stanza non ha più pareti, ma alberi, alberi infinti (Il cielo in una stanza, Gino Paoli

Per un'ora d'amore non so cosa darei, per poterti sfiorare non so cosa farei (Per un'ora d'amore, Matia Bazar)

Se solamente Dio inventasse delle nuove parole, potrei scrivere per te nuove canzoni d'amore e cantartele qui (I tuoi particolari, Ultimo

Lei ballerà tra le stelle accese e scoprirà, scoprirà l'amore, l'amore disperato (Amore disperato, Nada)

Tu non pensarci più, che cosa vuoi aspettare? L'amore spacca il cuore, spara, spara, spara dritto qui (Spaccacuore, Samuele Bersani)

Un piccolo grande amore, solo un piccolo grande amore, niente più di questo niente più (Piccolo grande amore, Claudio Baglioni)

Ricordi, sbocciavano le viole con le nostre parole "non ci lasceremo mai, mai e poi mai (La canzone dell'amore perduto, Fabrizio De André)

Lì da sola, dentro un brivido, ma perché lui non c'è (Strani amori, Laura Pausini)

Una canzone d'amore, per farmi ricordare, una canzone d'amore per farti addormentare (Una canzone d'amore, 883)

Ci siamo incontrate dentro momenti pessimi Tutto ciò che amo mi fa sempre paura Uniamo i respiri sento caldo la mattina Tu buttati con me, mare di guai (Mare di guai - Ariete)

Ogni tanto c’è un altro che sfiora i tuoi sensi Resta qui un’altra notte con me Io sto male male male Se non so dove sei, se mi pensi (Non mi va - Colla Zio)

E forse arriverà davvero il giorno In cui diventerai solo un ricordo O ce ne andremo via come uno stormo Che con l’autunno poi farà ritorno (L'addio - Coma Cose)

L’amore è solamente Di chi prova amore Non è di chi lo riceve (Il bene nel male - Madame)

Che giri fanno due vite Siamo i soli svegli in tutto l’universo A gridare un po’ di rabbia sopra un tetto Che nessuno si sente così Che nessuno li guarda più i film (Due Vite - Marco Mengoni)

Camminerò A un passo da te E fermeremo il vento come dentro gli uragani Supereroi Come io e te Se avrai paura allora stringimi le mani Perché siamo invincibili vicini E ovunque andrò sarai con me (Supereroi - Mr. Rain)

Frasi San Valentino divertenti