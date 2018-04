Assicurazioni: individuate 153 mila polizze dormienti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Essere l’ignaro beneficiario di un’assicurazione vita e rinunciare, senza volerlo, a una somma magari consistente alla quale si ha legittimamente diritto. Sembra un’eventualità molto remota e invece non lo è affatto. Cerchiamo allora di saperne di più.Oggi avere una buona assicurazione è molto facile e anche sottoscriverla a distanza in poco tempo e in totale autonomia. Basta infatti confrontare le assicurazioni online su siti come Assicurazione.it per trovare la soluzione più adatta, valutando più preventivi e scegliendo la compagnia che si ritiene abbia il miglior rapporto tra costi e servizi offerti. On line si possono selezionare in modo sicuro assicurazioni di ogni tipo, per l’auto, la moto, la casa, il mutuo, la professione e la persona. Quando si acquista un’assicurazione vita generalmente si rende partecipe chi ha diritto alla liquidazione, nella maggior parte dei casi un familiare. Ma può succedere anche, per diverse ragioni, che l’assicurato non comunichi al beneficiario i suoi diritti. Si prepara così il terreno alle cosiddette. Quando l’assicurato muore, se nessuno si presenta in qualità di legittimo beneficiario, la polizza vita resta sospesa, dormiente, per dieci anni. Il conto alla rovescia per la prescrizione parte dalla data di morte dell’assicurato oppure dalla data di scadenza del contratto assicurativo, se presente. Comunque, trascorsi 10 anni, le somme non reclamate vengono versate dall’assicurazione nel "Fondo Rapporti Dormienti" gestito dalla "Consap".E veniamo ad analizzare più da vicino i dati di questo fenomeno. Secondo quanto riportato dall’ IVASS in un comunicato stampa del 6 aprile 2018 potrebbero essere ben 153.000 attualmente i casi di polizze vita dormienti in Italia. Una cifra importante, ottenuta con un controllo incrociato tra i codici fiscali di assicurati sulla vita e i dati forniti dall’Anagrafe Tributaria. Analizzando 6,9 milioni di codici fiscali sono stati individuati 153.000 decessi. Hanno partecipato all’indagine 48 imprese d’assicurazione italiane e 4 imprese estere. I dati raccolti dovrebbero consentire alle assicurazioni di verificare quali polizze sono davvero dormienti e quali invece non darebbero comunque diritto a riscuotere perché la morte dell’assicurato è arrivata dopo la scadenza, quando la polizza ne prevedeva una. Individuate le polizze effettivamente dormienti l’impresa dovrà contattare i beneficiari per versare quanto dovuto. L’IVASS nella "Lettera al mercato" del 6 aprile scorso fissa all’11 giugno 2018 il termine per le imprese assicuratrici per comunicare i risultati delle indagini interne e per fare il punto sulle polizze effettivamente liquidate e su quelle ancora sospese.Esiste un’altra soluzione per sapere se si è beneficiari di una polizza vita, a parte attendere un eventuale contatto da parte dell’impresa coinvolta? La risposta è sì, e l’iter non è troppo complicato. Si può inoltrare richiesta di assistenza al servizio consumatori dell’IVASS oppure, come prima scelta se si ha il recapito dell’assicuratore della persona deceduta, chiedere direttamente alla compagnia informazioni circa eventuali polizze vita stipulate. Meglio in forma scritta.Si può anche contattare direttamente "l’Associazione Nazionale delle Imprese Assicuratrici". "L’ANIA" mette a disposizione, anche on line, dei moduli per verificare se un familiare deceduto era intestatario di una polizza vita e allo stesso tempo controllare se il proprio nome è incluso tra i beneficiari. In questo caso "l’IVASS" consiglia di inviare tante richieste quanti sono i potenziali beneficiari, ad esempio una richiesta per il coniuge e una per ogni figlio. Per semplificare le cose, "l’IVASS" consiglia anche a chi stipula una polizza vita di indicare con precisione i nomi dei beneficiari (non limitandosi genericamente a scrivere eredi, ad esempio) e i loro recapiti, ed eventualmente comunicare l’esistenza della polizza se non agli interessati almeno a una terza persona, che si occupi di avvisarli al momento opportuno.