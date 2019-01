Comunicazione Ufficiale



"Vi ringraziao per l'affetto dimostrato, ma le cattiverie sul mio conto continuano ad essere tante e troppe, a tal punto da non farmi più vivere serenamente, da qui la decisione di chiudere il mio profilo Twitter"



Asia Argento à l'addio a Twitter e chiude il suo profilo. La decisione è presa. Dopo gli atacchi per le accuse di molestie al giovane attore Jimmy Bennett, la love story con Fabrizio Corona, le polemiche per l'esclusione da XFactor, Asia Argento fa un passo indietro sui social. Troppi haters e troppe cattiverie.«Vi ringrazio per l'affetto dimostrato, ma le cattiverie sul mio conto continuano ad essere tante e troppe, a tal punto da non farmi più vivere serenamente, da qui la decisione di chiudere il mio profilo Twitter», scrive Asia prima di sparire. Lo fa attraverso la sua fan page ufficiale.