Vaccini: Argentina riceve la più grande donazione Usa ad Amlat

L'Argentina riceve la più grande donazione Usa. L'Argentina ha ricevuto dagli Stati Uniti 3,5 milioni di dosi del vaccino Moderna contro il Covid-19, che hanno rappresentato la più grande donazione realizzata finora da Washington ad un Paese latinoamericano. Il carico è stato trasportato da Memphis, Tennessee, a Buenos Aires da due aerei della compagna Aerolineas Argentinas, arrivati ieri sera nell'aeroporto internazionale di Ezeiza. Ad accoglierlo erano presenti il coordinatore del governo argentino, Santiago Cafiero, e l'incaricata d'affari statunitense in Argentina, MaryKay Carlson. Le autorità sanitarie argentine, si è appreso, intendono utilizzare questo vaccino per immunizzare soprattutto le fasce più giovani, utilizzando gli altri vaccini (Sputnik V, Sinopharm e AstraZeneca) per il resto della popolazione.

Da parte sua il presidente argentino Alberto Fernández ha celebrato la donazione e ha ringraziato il collega statunitense Joe Biden per il suo atto di solidarietà volto ad aiutare altri Paesi del mondo. «La pandemia - ha affermato il capo dello Stato - è un monito e, allo stesso tempo, un'opportunità per costruire società più eque, più inclusive e giuste».