Si "appendono" alla parte posteriore dell'autobus perché internamente era pieno di passeggeri. Questa la bizzarra quanto pericolosa iniziativa di due giovani uomini, immortalata dalle foto diventate virali sul web.

È successo ieri, 1 Febbraio, nel quartiere Prenestino-Labicano di Roma, davanti Porta Maggiore. Le stravaganti foto, scattate dal guidatore del veicolo che si trovava dietro l'aurobus, sono state postate dalla pagina Instagram "Welcometofavelas" e hanno presto fatto il giro del Web.

Non è chiara la ragione del gesto dei due: forse la volontà di non accalcarsi nell'autobus insieme agli altri passeggeri per paura del Covid, o semplicemente un gesto incosciente per divertire il pubblico presente e quello sui social. Non è dato sapersi, del resto internet regala ai suoi utenti frammenti di realtà non sempre guidati da logica e buon senso. Di fronte a vicende come questa sarebbe proprio il caso di dire «Il web ha le sue ragioni che la ragione non conosce».

