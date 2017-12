Antonella Clerici a Napoli con Pizza da Gino Sorbillo a Via Dei Tribunali: la regina della televisione italiana ieri sera primo dicembre nell’incredulità generale del popolo del centro antico di Napoli si è recata presso l’Antica Pizzeria di Gino Sorbillo per una pizzata con amici.Praticamente un bagno di folla ha accolto la famosa presentatrice che ha dispensato foto, saluti e abbracci da tutti.Dopo la visita alla Casa Della Pizza è’ seguita una vivace degustazione di svariati spicchi di pizze diverse.Antonella, prima di andar via, si è divertita a preparare ed infornare personalmente e perfettamente una tipica pizza Margherita della tradizione in duetto con Gino Sorbillo tra applausi e complimenti da parte dei calorosi napoletani.