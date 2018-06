Antonella Clerici, post commosso per lo chef Narducci: ecco cosa ha scritto

Alessandro Narducci, il giovane chef stellato morto in un incidente stradale sul Lungotevere a Roma, e anche Antonella Clerici lo ricorda con un commosso post su Instagram.

"Avevi preparato il pranzo x la comunione di Maelle. Talentuoso, sincero, amabile. Ti ricordo cosi con il tuo bel sorriso e gentilezza @alessandronarducci1989 @acquolinaristorante", scrive la conduttrice televisiva sui social.





La Clerici aveva festeggiato la comunione della figlia Maelle proprio nel ristorante romano guidato dalla chef Narducci,in scooter mentre tornava a casa di notte con in sella un'amica, deceduta pure lei nello schianto. Il post in poche ore ha ricevuto migliaia di like e centinaia di commossi commenti.