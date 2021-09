Chirurgo plastico: ossigeno ozono-terapia come anti age

Non solo una rigenerazione contro i segni dell'invecchiamento ma anche una terapia per rafforzare le difese immunitarie. Si tratta di emo-ossigeno-ozono terapia, ormai entrata negli studi di medicina estetica. «Si tratta di una procedura ancora poco conosciuta ma piuttosto utilizzata - spiega Daniele Spirito, specialista in Chirurgia plastica e docente presso la Scuola di specializzazione in Chirurgia plastica dell'Università di Milano -. L'ozono è un gas, componente naturale dell'atmosfera, con numerose indicazioni terapeutiche: da un lato, attraverso l'ossigenazione del sangue, stimola la produzione di anticorpi e rafforza le difese immunitarie, svolge un'azione battericida, virucida, fungicida, analegesico-antinfiammatoria; dall'altro rivitalizza e migliora il funzionamento degli organi prevenendo l'invecchiamento, svolge un'azione rigenerante, antiossidante e disintossicante. Perciò sono in molti, in età avanzata, a scegliere questa strada per rallentare gli effetti del decorso del tempo».

Ma come viene eseguito il trattamento? «Al paziente viene prelevata una certa quantità di sangue venoso (circa 150-200 ml) - spiega l'esperto - con procedura classica, mescolata con una uguale quantità di miscela di ossigeno-ozono ad una precisa concentrazione e reinfusa nello stesso paziente. Non vi è alcun contatto con il sangue, tutta la procedura ha un decorso sterile con materiali monouso, viene eseguita in completa sicurezza e ha una durata complessiva di circa 30 minuti. Questa tecnica consente di ossigenare il sangue, migliorare l'elasticità della parete del globulo rosso e aumentare la sua capacità di legare l'ossigeno e di distribuirlo ai tessuti. Ciò comporta un miglioramento della circolazione sanguigna e della ossigenazione di tutti i tessuti, con conseguente ottimizzazione della loro funzionalità».

Nel dettaglio, «in linea con la Società Italiana di Ossigeno Ozono Terapia, sono molti gli effetti biologici connessi al trattamento di ossigeno-ozono infusione, inclusa la regolarizzazione del ritmo cardiaco e la pressione arteriosa e l'eliminazione di sostanze tossiche. Esistono però alcune controindicazioni - conclude Spirito - infatti il trattamento va evitato in caso di gravidanza, ipotiroidismo e favismo».