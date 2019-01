Annalisa Minetti e gli insulti sul web per il secondo figlio: «Non sanno amare, li perdono»

Dopo gli insulti arrivati sui social, Annalisa Minetti per replica agli haters. La cantante mostra in esclusiva a Barbara d'Urso le immagini del battesimo della piccola Elena e a chi nei giorni scorsi l'ha attaccata sostenendo che una non vedente non deve mettere al mondo i figli risponde: "Non sanno amare, ma li perdono". "Mi hai talmente difeso bene tu che ho altro poco da dire - interviene Annalisa rivolgendosi alla d'Urso - Nel senso che gli stiamo dando anche fin troppa importanza. E' una fetta del mondo che secondo me va perdonata e va in loro alimentato l'amore. Non sanno ancora amare, si distraggono troppo spesso. Il cuore va allenato e loro non lo fanno".