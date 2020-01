Anna Falchi festeggia senza veli, coperta solo dalla sciarpa, la vittoria della Lazio. Fan impazziti. L'attrice, tifosa dei biancocelesti, ha festeggiato l'undicesima vittoria consecutiva con una foto bollente.

In una stories di Instagram, Anna Falchi appare in tutta la sua bellezza, senza veli, coperta solo dalla sciarpa della squadra del cuore. «E si continua a volare, grande Lazio», cinguetta Anna falchi.

Ormai, la foto hot per la vittoria della Lazio è diventata per l'attrice una tradizione. «Ormai la metto per scaramanzia, me lo chiedono i tifosi», ha commentato intervistata da Caterina Balivo a Vieni da me.

Ultimo aggiornamento: 19 Gennaio, 11:21

