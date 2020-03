Coronavirus, fanno sesso in auto nonostante i divieti: amanti nei guai

L'amore incontra i suoi ostacoli ai tempi del coronavirus. L'incontenibile passione non rientra nella casistica 'stato di necessità'. Lo sa bene una coppia di innamorati sorpresa ieri sera dai poliziotti del Commissariato di Carbonia durante i controlli finalizzati sul territorio sardo all'osservanza delle disposizioni normative per il contenimento della diffusione Covid-19.

Sesso in auto nonostante il coronavirus: amanti focosi beccati e denunciati

I due, un uomo e una donna, si erano appartati in una via periferica della cittadina. E quando gli agenti si sono avvicinati, intorno alle 21, erano intenti a consumare un rapporto sessuale all'interno di un'auto. Entrambi senza autocertificazione e comunque lontani dalle proprie abitazioni. Per la coppia è scattata quindi la sanzione del 650 c.p.

