Alessandro Pipero, lo chef denuncia il furto del cubo di rubik nel suo ristorante stellato a Roma: «C'hai le corna!»

Un furto a cena. E' quanto successo nel ristorante stellato "Pipero" in corso Vittorio Emanuele a Roma, gestito dallo chef Alessandro Pipero. «Ieri sera una cliente si è fregata il nostro cubo» racconta il proprietario su Instagram, riferendosi ai cubi di rubik che caratterizzano il suo locale. Su ogni tavolo ce n'è uno, racchiuso in un centrotavola a forma di gabbia. E ora, a seguito del gesto vandalico di ieri sera «sul tavolo 4», manca il distintivo del locale.

«Stasera il tavolo 4 non avrà il cubo. Ma tu puoi venire in un ristorante e fregarti il cubo? ma magari c'hai le corna!» denuncia su Instagram lo chef del raffinato ristorante di 380 metri quadri e solo 12 tavoli, che vanta anche una stella Michelin. Il rinomato ristorante della Capitale vanta piatti "stellati" e costi alti rispetto alla media. Per entrare, sull'uscio della porta, si suona il campanello dorato che permette ai clienti di evadere da tutto ciò che c'è a Roma di turistico e immergersi in un’esperienza raffinata ed emozionante.