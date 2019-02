Alena Seredova italiana: «Ho giurato fedeltà alla Repubblica, in Italia ho trovato l'amore»

di Alessio Esposito

L'ex moglie di Gigi Buffon , che da qualche mese convive con l'imprenditore Alessandro Nasi, ha sfruttato l'occasione per lanciare un bel messaggio sull'integrazione a tutti i suoi follower: «Sono molto felice oggi e lo sono perché “essere cittadina Italiana” arricchisce il mio essere “cittadina ceca”. L’integrazione è ricchezza, un valore inestimabile che in qualche modo sento di rappresentare e che voglio rappresentare, oggi più che mai. Abbiamo bisogno di raccontare quanto sia importante cancellare ogni tipo di “separazione” e paura per ciò che apparentemente è diverso». Alena Seredova ha chiuso il post, corredato da foto e video del giuramento nelle stories, scrivendo: «Oggi è il giorno degli innamorati e l’amore è Unione. Grazie Italia».