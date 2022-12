Albero di Natale, rischio nidi di uova di mantide religiosa: sembrano pigne, ecco come liberarsene

Il vostro albero di Natale potrebbe nascondere un addobbo poco natalizio. Per gli amanti dell'albero e delle feste natalizie è il caso di imparare a prestare attenzione a un dettaglio molto particolare.

Come riconoscere le uova d'insetto sul proprio albero di natale

Nella maggior parte delle case gli abeti sono spesso di plastica, ma molte persone, amanti fino in fondo della tradizione, preferiscono comprarlo vero. Proprio in questo caso conviene fare attenzione a un dettaglio facilmente trascurabile. Gli abeti naturali, come tanti altri alberi, potrebbero nascondere sorprese poco piacevoli: in questo caso si parla di nidi di insetti che sopravvivono anche dopo l'abbattimento dell'albero.

Gli esperti consigliano di controllare i rami dell'albero, e tutte le pigne presenti. Molti di questi nidi hanno infatti la stessa forma e dimensione di una pigna, per questo sono facilmente confondibili e quindi trascurabili. I nidi a forma di pigna in realtà corrispondo a quelli di un insetto in particolare: la mantide religiosa.

Le sue sacche possono arrivare a contenere dalle 100 alle 200 uova ed è importante trovarle prima che si schiudano, per evitare che l'intera casa si infesti. Su alcuni gruppi Facebook, gli amanti degli alberi di natale si sono scambiati consigli dopo che uno di loro ha segnalato due di queste sacche a forma di pigna, Daniel Reed ha scritto: «Se vi capita di vedere una massa con la forma di noce o di una pugna sul vostro albero di Natal sapiiate che sono uova di mantide religiosa. Ma non preoccupatevi, tagliate il ramo e gettatelo in giardino».

