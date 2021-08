Airbnb, attivato il servizio di supporto al vicinato: «Per un'accoglienza responsabile»

Airbnb sempre più attento a un turismo responsabile. Il portale ha reso disponibile in Italia la linea di supporto al vicinato, un servizio che permetterà a chi risiede nei pressi di un alloggio disponibile sulla piattaforma di parlare direttamente con un operatore del servizio clienti. Chiunque volesse fare una segnalazione potrà visitare www.airbnb.it/vicini e chiedere di essere richiamato entro un'ora al massimo. Lo comunica l'azienda, in una nota, spiegando che «vuole essere un partner affidabile per le città e le comunità locali e sostenere la ripresa di un turismo responsabile in Italia dopo la pandemia». A questo proposito, recentemente la società ha stretto accordi con la città di Firenze per promuovere esperienze autentiche che coinvolgano le imprese del turismo locali e con il comune di Milano, con cui lavora per promuovere soggiorni a lungo termine.

Occhio alle case vacanza truffa: il vademecum della Polizia Postale

«La linea di supporto al vicinato costituisce un ulteriore passo in questa direzione, e fa seguito alla campagna Senza Pensieri per un'accoglienza responsabile inaugurata la scorsa estate», si sottolinea. Airbnb ha inoltre annunciato di avere aumentato di oltre il 50% l'organico che in prima linea supporta la community. In questo modo sarà possibile garantire il miglior servizio possibile a host e guest, considerando le graduali revoche dei divieti di viaggio e dunque l'aumento dei soggiorni