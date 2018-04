Aida Nizar aggredita al Grande Fratello, spunta un nuovo video: «Ti sfondo»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le immagini dialspinta contro il muro dahanno fatto il giro del web e in molti chiedono a gran voce la squalifica del concorrente di origini senegalesi. Sui social è apparso anche un altro video in cui Aida viene quasi chiusa dentro il confessionale.Tra le tante cose che indignano gli utenti c'è l'aggressione verbale. Baye, infastidito perché la spagnola voleva mangiare la sua porzione di tiramisù da sola, le urla: «Ti sfondo io eh. Sei senza cuore, vergognati».Il resto del gruppo si coalizza per rinfacciarle il malore avuto la prima notte: «Ti sei ca**** sotto. Vai a pulire ora». Aida, infatti, aveva sporcato il bagno e non aveva detto la verità. Sotto le insistenze di Alberto aveva poi confessato e chiesto scusa. Ed è proprio il suo primo confidente ad abbandonarla ora: «Questa guerra la fa da sola, questa non è la mia idea di pace. Non mi ringrazia nemmeno, meglio i cani che almeno sono fedeli».