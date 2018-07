Aida Nizar lo fa di nuovo: l'ex Gf si tuffa nella fontana di piazza Navona. Ira sul web: «Rispetto per Roma»

di Veronica Cursi

Roma non è un reality. Forse bisognerebbe spiegarlo ad Aida Nizar, l'ex concorrente spagnola del Grande Fratello, che dopo essersi tuffata a giugno nella Fontana di Trevi ed essersi beccata una multa di 450 euro, ieri sera l'ha fatto di nuovo. Stavolta ha deciso di inscenare il suo vergognoso teatrino facendosi un bagno nella Fontana dei Quattro Fiumi di piazza Navona, uno dei capolavori del Bernini. Facendosi oltretutto riprendere in un video diventato subito virale sui social. Come niente fosse, Aida si leva le scarpe e si tuffa gridando: «Adoro mi vida, l'Italia me ama».E no, cara Aida, l'Italia non può amare una che tratta il patrimonio artistico di una delle città più belle del mondo come una scenografia qualunque. Roma non è il salotto del Grande Fratello alla mercé di una presunta showgirl venuta dalla Spagna in cerca di fama.Il video postato da un cittadino Lorenzo Farina su Facebook ha subito scatenato centinaia di polemiche: «Servono pene esemplari e certe - scrivono- perché qui rischia di passare il messaggio che qualsiasi persona in cerca di clic può andare a tuffarsi in un pezzo di storia, causando chissà quale danno al nostro patrimonio».Roma merita rispetto. E se ci fosse il televoto tra i romani, di sicuro Aida sarebbe eliminata.