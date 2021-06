Agricoltura amica dell'ambiente: pesa solo il 7% sul totale delle emissioni prodotte

L'agricoltura è sempre più green. Sembra quasi un'ovvietà, eppure solo con le nuove tecnologie si è ridotto notevolmente l'impatto della chimica sull'ambiente. Oggi l'agricoltura pesa solo il 7% circa sul totale delle emissioni prodotte che si riversano sull'ambiente, un impegno sulla strada della sostenibilità che in Italia va avanti da anni. È diminuito l'uso di chimica mentre sono cresciute le superfici biologiche e le agroenergie e si è ridotto di netto il consumo d'acqua grazie all'irrigazione di precisione. Lo afferma Cia-Agricoltori Italiani che, in occasione della Giornata mondiale dell'Ambiente del 5 giugno, fa il punto sul settore pronto a cogliere la sfida del Green Deal europeo, così come gli obiettivi dell'Agenda 2030, però chiede strumenti e risorse adeguate per affrontare la transizione verde puntando su innovazione, ricerca e nuove tecnologie.

In questo senso, spiega Cia, i fondi del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza, così come la nuova Pac, sono essenziali per consentire all'agricoltura di impattare sempre meno su clima e ambiente, tutelando al contempo competitività, reddito e qualità. Questo vuol dire continuare a produrre cibo sano e sicuro per tutti, ma anche assicurare la tenuta e lo sviluppo delle aree rurali, difendendo il paesaggio e la biodiversità; gestendo le risorse idriche; incentivando la produzione di energia da fonti rinnovabili, migliorando la sostenibilità dei processi produttivi con nuove tecnologie digitali, blockchain e rinnovo del parco macchine. «La sfida green vogliamo giocarla da protagonisti - afferma il presidente nazionale di Cia, Dino Scanavino - continuando a migliorare la sostenibilità di allevamenti e coltivazioni e valorizzando i servizi ecosistemici del settore, ma con una visione dell'agricoltura che tutela l'ambiente senza penalizzare la produzione».