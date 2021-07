Agricoltura, al via la campagna social per sostenerla: 12 ambasciatori di ortofrutta sostenibile

Arriva la campagna social per sostenere l'agricoltura. Dodici volti e storie di agricoltori per altrettanti video che raccontano i processi sostenibili nella produzione di frutta e verdura salutare e sicura. Al via, in occasione del pre-summit Onu sui sistemi alimentari la campagna di comunicazione Cia-agricoltori italiani che celebra sui canali social il 2021 anno internazionale della frutta e verdura, promosso dallo fao e sancito da una risoluzione dell'assemblea generale delle nazioni unite per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza della frutta e della verdura nell' alimentazione quotidiana. Nei video la narrazione diretta dell'imprenditore agricolo, che dall'azienda racconta al consumatore le pratiche virtuose di tanti giovani e donne impegnati nel settore dell'ortofrutta tricolore.

Le 12 storie attraversano l'Italia da nord a sud e valorizzano la parità di genere, dando risalto in ogni video a un ortaggio o un frutto, con una programmazione sui social che segue il calendario stagionale della raccolta. La campagna ha per focus l'innovazione e il miglioramento delle tecnologie fondamentali per aumentare l'efficienza e la produttività del comparto, riducendo perdite e sprechi. Queste best practice giocano un ruolo importante nella promozione della sostenibilità ambientale: dall'adattamento al cambiamento climatico, alla tutela della biodiversità e la corretta gestione delle risorse idriche. I miglioramenti possono variare da semplici tecnologie a livello aziendale a pratiche digitali più sofisticate, con innovazioni che aiutano a garantire la sicurezza e qualità dei prodotti freschi lungo la filiera.