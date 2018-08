di Riccardo De Palo

Talvolta, nel nostro mondo asettico e preconfezionato, tutto ciò che è sintomo di “naturale” (e che non viene da una confezione “bio”) può coglierci di sorpresa, o addirittura spaventarci. Deve essere accaduto questo a un uomo di Karlsruhe, in Germania, che ha chiamato l’equivalente del nostro 113 perché “aggredito da un baby scoiattolo”. Lo riferisce la Bbc sul suo sito online.Gli agenti hanno preso sul serio la richiesta di soccorsi, e hanno mandato prontamente una volante. Giunti sul posto hanno preso in custodia il roditore molesto e lo hanno portato in “guardina”. Si tratta, a quanto pare, di un esemplare giovanissimo, forse abbandonato dalla madre. Appena arrivato in centrale lo scoiattolo, forse stressato quanto l’anonimo denunciante, si è addormentato. In fondo non capita tutti i giorni, ai suoi simili, di essere arrestati. Gli agenti lo hanno preso subito a benvolere, e lo hanno battezzato Karl-Friedrich. Ora lo scoiattolo viene rifocillato e curato in un centro per animali selvatici.Stando alla Bbc, non è del tutto infrequente che uno scoiattolo - specialmente se ha perso i genitori - cerchi di trovare un nuovo “genitore” umano. Il problema è che, quando lo fa, può diventare piuttosto assillante. Può anche rivelarsi un’esperienza “spaventosa”, ha detto la portavoce della polizia, Christina Krenz.Gli “attacchi” di scoiattoli, a quanto pare, capitano. Lo scorso anno, a Prospect Park (New York), i visitatori sono stati avvertiti della presenza di un roditore “aggressivo”. E, sempre l’anno scorso, in Cornovaglia, un bambino di tre anni è stato ferito dal morso di sei scoiattoli.