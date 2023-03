Ubriaco durante il volo, fa pipì addosso al suo vicino di posto: la compagnia lo mette al bando per sempre

Un ragazzo di vent'anni, uno studente indiano, ubriaco durante un viaggio in aereo, ha fatto pipì addosso al suo vicino di posto ed è stato messo al bando per sempre dalla compagnia aerea. La storia incredibile è avvenuta qualche giorno fa su un volo American Airlines partito da New York e che era diretto a Nuova Delhi: e non è la prima volta che accade, dato che è già il terzo caso analogo.

Fa pipì sul suo vicino di posto in aereo

Una vera e propria saga, quella dell'uomo che «urina in volo sul passeggero al suo fianco»: gli altri due incidenti erano avvenuti a novembre e dicembre 2022 e le vittime erano state entrambe donne, che sotto choc per l'accaduto avevano denunciato il passeggero incontinente. Stavolta il protagonista è un ventenne, Arya Vohra, descritto dai vicini di posto come «evidentemente ubriaco durante il volo». Anche se il passeggero-vittima non ha voluto sporgere denuncia e si è limitato a segnalare l'accaduto all'equipaggio, accettando le scuse di Vohra, la Polizia aeroportuale lo ha fermato, e la compagnia aerea ha fatto sapere di averlo bandito per sempre dai suoi voli.