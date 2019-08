Ecco gli aerei del futuro: si arriverà in America in appena 30 minuti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PARIGI - L'imbarco si svolgerà su piattaforme galleggianti. Il costo del biglietto sarà almeno così promettono uguale a quello di un posto in classe economica di un qualsiasi volo di linea a lungo raggio, ma il tempo, quello, svanirà: il giro del mondo in un'ora, da Londra a New York in 29 minuti, meno di quaranta minuti per volare a Shanghai. Fantascienza? No:. Se il turismo spaziale sembra far sognare solo multimilionari eccentrici, l'idea di usare la tecnologia dello spazio per viaggiare sulla terra potrebbe sconvolgere il tempo e lo spazio dei comuni mortali entro i prossimi dieci anni. Meno di un mese fa Elon Musk patron tra l'altro di SpaceX ha annunciato un calendario di voli di prova del suo razzo Starship da questo autunno, con voli suborbitali completi all'inizio del 2020. L'obiettivo è trasportare a razzo non pochissimi fortunati, ma almeno cento passeggeri a volta, e di collegare le grandi metropoli del pianeta come se fossero le stazioni di un'unica linea metropolitana. A