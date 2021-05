Adriana Volpe lascia Tv8: pronto lo sbarco a Mediaset?

Adriana Volpe lascia Sky e Tv8 e prepara l'approdo a Mediaset. Proprio come Enrico Papi, che sarà il conduttore della nuova edizione di Scherzi a Parte (le cui puntate sono già in fase di registrazione e andranno in onda in autunno), la presentatrice non sarà più al timone di Uno Mattina, programma che non ha mai fatto breccia nel cuore dei telespettatori. Adriana Volpe potrebbe arrivare sugli schermi di Canale 5 già entro la fine di quest'anno.

Una scelta che nasce anche dagli ascolti che non sono mai impennati, costringendo anche a ridimensionare l'orario della trasmissione. La conduttrice, reduce dall'esperienza al Grande Fratello Vip, potrebbe presentare un programma pomeridiano a metà tra l'informazione e l'intrattenimento.