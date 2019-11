L'adolescente disobbedisce ai genitori, la punizione social è crudele ma geniale

Instagram

Unadecisamente crudele ma altrettanto divertente. È quello che hanno deciso idi unache, senza il loro permesso, aveva organizzato in loro assenza un pigiama-party in compagnia di alcuni amici, compresi diversi ragazzi., che vivono in, avevano quindi escogitato due modi per punire la loro, lasciando all'adolescente la scelta della: un mese intero senza smartphone o due settimane senza usare i social network, lasciando la password e la possibilità di pubblicare contenuti ai genitori. Madelynn aveva quindi scelto la seconda possibilità, ma forse potrebbe essersi pentita molto presto. Come riporta America OnLine , infatti, Larry aveva subito preso ilsu, sue su. Alla fine, l'uomo ha iniziato a pubblicare contenuti imitando la figlia, postando selfie e video vestito come una adolescente, e gli aggiornamenti hanno iniziato a riscuotere anche un certo successo. Il caso ha rapidamente oltrepassato i confini nazionali, facendo diventare papà Larry un nuovo idolo del web. Per fortuna, proprio oggi, le due settimane di punizione sono finite ma chissà quanto tempo servirà a Madelynn per superare l'imbarazzo causato dal geniale genitore...