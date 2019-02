Adesso tu di Ramazzotti a Sanremo dopo 34 anni: testo e significato

di Giuliano Pani

Ospite di Baglioni, Eros ha poi cantato insieme al direttore artistico "Adesso tu", il pezzo con cui vinse il festival nel 1986. Gran finale dell'esibizione del cantante romano sul palco è il duetto con Luis Fonsi, star di Despacito, con il quale Ramazzotti ha inciso il brano dal ritmo latino 'Per le strade una canzone". I due, accompagnati dal corpo di ballo in rosso e nero, si sono lanciati in una dance dal sapore latino. E l'Ariston impazzisce. Torce dei telefonini accese per lui a illuminare il buio del teatro.

TESTO ADESSO TU

Eros Ramazzotti pubblicò(album "Nuovi Eroi") nel 1986 ed è uno dei pezzi forti del cantante romano, portata stasera sul palco a sanremo insieme a Baglioni.Ramazzotti la presentò al Festival 1986, dove conquistò la vittoria. È una canzone, che non parla d'amore in senso classico ma lo fa partendo dalla sua storia, la storia di un ragazzo "nato ai bordi di periferia", appunto, in cui si toccano temi sociali, la periferia, le cadute, ma il ritornello è chiaro "E ci sei adesso tu A dare un senso ai giorni miei va tutto bene dal momento che ci sei. Adesso tu, ma non dimentico tutti gli amici miei, che sono ancora là".Nato ai bordi di periferiaDove I tram non vanno avanti piùDove l'aria è popolareÈ più facile sognareChe guardare in faccia la realtàQuanta gente giovane va viaA cercare più di quel che haForse perché I pugni presiA nessuno li ha mai resiE dentro fanno male ancor di piùEd ho imparato che nella vitaNessuno mai ci dà di piùMa quanto fiato quanta salitaAndare avanti senza voltarsi maiE ci sei adesso tuA dare un senso ai giorni mieiVa tutto bene dal momento che ci seiAdesso tuMa non dimenticoTutti gli amici mieiChe sono ancora làAl centro dei pensieri mieiLa parte interna dei respiri tu saraiLa volontàChe non si limitaTu che per me sei giàUna rinvicitaAdesso sai chi èQuell'uomo che see'è in meNato ai bordi di periferiaDove non ci torno quasi piùResta il vento che ho lasciatoCome un treno già passatoOggi che mi sei accantoOggi che si sei soltantoOggi che ci seiAdesso tu