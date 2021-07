Come abbronzarsi in modo sano con un estratto di frutta e verdura: il video della ricetta

È estate e il sole scotta, ma il desiderio di una super abbronzatura è troppo forte: che fare? Proteggere la pelle con questa bevanda abbronzante. Il procedimento è facile e veloce e, cosa più importante, serviranno prodotti che sono reperibili ovunque.

Si tratta di un estratto a base di frutta e verdura che con le sue vitamine e sali minerali nutre la pelle rendendola più sana e idratata. Ma non finisce qui: le sue proprietà benefiche, infatti, favoriscono l'abbronzatura. Per prepararlo serviranno soltanto carote, pomodori e ravanelli. Come funziona? Ecco il video che spiega la ricetta e tutto il procedimento.

