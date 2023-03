La 500 lire Caravella, la moneta rara che vale fino a 12mila euro: se le trovi in casa, potresti avere un tesoretto

Si chiamano "monete rare", perché il loro valore è decisamente superiore a quello stampato. In questa categoria rientrano le monete da 500 lire, da un valore di circa 12 mila euro. Sono le 500 lire Caravelle: averle in casa vorrebbe dire possedere un mini tesoretto. I collezionisti ne vanno a caccia, specialmente per quelle "speciali" perché prodotte in piccola quantità per qualche cerimonia o anniversario particolare o perché presentano degli errori.

Quindi se abbiamo una vecchia 500 lire in casa possiamo già festeggiare? Non esattamente. Il mercato del collezionismo cerca pezzi rari o unici: l'ultimo, per esempio, ha un valore stsimato di 12mila euro. Deve avere però queste caratteristiche: essere stata coniata nel 1957, essere la versione di prova ed essere stata conservata in buone condizioni. Per valere quella cifra, oltre a queste precondizioni, deve essere riconosciuta come grado di conservazione "FDC" (Fior di Conio). Nel dubbio, comunque, meglio verificare. Anche perché la stessa moneta, valutata come "Splendida", il valore scende a 7.500 euro. Se rientra nella categoria "Bellissima", a 5.000 euro. In tutto sono poco più di duemila esemplari.

500 lire Caravella, i gradi di conservazione delle monete rare

I gradi di conservazione sono 6:



Discreta: monete con figure non più riconoscibili

Bell: monete lisce e poco leggibili

Molto bella: monete usurate, ma con rilievi definiti

Bellissima: monete con tratti ben definiti

Splendida: poche tracce di usura, rilievi nitidi e dettagliati

Fior di Conio: nessun segno di circolazione, conservazione brillantezza originale