2023, cosa succederà? Dall'incoronazione di Re Carlo III ai Mondiali di calcio femminile

Il 2022 sta per concludersi, e i suoi dodici mesi quasi trascorsi posso dirsi di diritto entrati negli annali di storia per sempre. La luce in fondo al tunnel della Pandemia (insieme alla gioia di aver ripreso le normali abitudini quotidiane, sospese a causa del virus) è stata però immediatamente oscurata da una crisi economica ed energetica senza precedenti. Una questione che grava, e continuerà a gravare per parecchio tempo, su milioni di famiglie italiane ancora scottate dalla crisi scatenata dal virus.

Il 2022 non è cominciato come ci si augurava, questo a causa dello scoppio della guerra in Ucraina dopo l'invasione della Russia, un atto che ha fatto ripiombare l'incubo di un conflitto su scala internazionale nel cuore dell'Europa. Dodici mesi scanditi prettamente dal dibattito sul conflitto ucraino, ma che verranno ricordati in particolare per la morte della Regina Elisabetta a 96 anni. La sovrana più longeva della storia con i suoi 70 anni di regno. In Italia non potrà non essere ricordata l'elezione di Giorgia Meloni come prima donna presidente del Consiglio nella storia della Repubblica. Senza scordare il tanto sudato Mattarella Bis alla guida del Quirinale (con buona pace di quest'ultimo che aveva già cominciato il trasloco in una residenza privata) o la caduta del governo Draghi.

Un anno che si è concluso (forse) con la vittoria dei Mondiali in Qatar dell'Argentina. Con Leo Messi che, dopo 36 anni dall'ultima vittoria dell'albiceleste in una Coppa del Mondo, ha finalmente alzato quella coppa al cielo inseguita per tutta la vita e con la quale ha finalmente raggiunto Maradona nell'olimpo sportivo degli immortali.

Il 2022 sta quindi per calare il sipario mentre il 2023 sta per sollevarlo, e in attesa che l'imprevedibile segni in maniera indelebile i prossimi 12 mesi, come succede ogni anno, vediamo quali sono gli eventi più importanti dell'anno nuovo, mese per mese.

Gennaio: via libera all'aumento delle pensioni

L'anno nuovo comincerà con la prima novità della manovra economica del governo Meloni, ovvero l'aumento delle pensioni minime. L'importo passerà dai 525,38 euro a 600 euro. Varrà solo per gli over 75 ma senza limiti di reddito. Tra le date più significative, gli amanti del calcio dovranno segnare in rosso il 4 gennaio, data della ripresa del campionato di calcio di serie A dopo un mese di pausa "forzata" dovuta ai Mondiali di calcio. Dal 1° gennaio invece la Svezia assumerà la presidenza di turno dell'Unione Europea, mentre la Croazia sarà il 16° Paese del continente ad adottare l'Euro come moneta ufficiale.

Febbraio: attesa per Sanremo. La guerra in Ucraina compie un anno. Elezioni regionali nel Lazio e in Lombardia

Il mese comincerà con l'evento più seguito dell'anno, il Festival di Sanremo, che andrà in scena da martedì 7 febbraio a sabato 11. Anche quest'anno sul palco dell'Ariston il padrone di casa sarà Amadeus, alla sua quarta conduzione consecutiva. Ci sarà anche il grande ritorno di Gianni Morandi alla co conduzione, dopo il 2011 e il 2012. Annunciate anche le presenze di Chiara Ferragni e Francesca Fagnani, non sarà presente Fiorello che ha già fatto sapere che non prenderà parte alla 72esima edizione del Festival.

Subito dopo sarà la volta delle elezioni regionali in Lombardia e nel Lazio. I cittadini residenti nelle due regioni voteranno il 12 e il 13 febbraio, dalle 7 alle 23 la domenica e dalle 7 alle 15 il lunedì. Il 24 febbraio, salvo clamorosi sviluppi sullo scacchiere geopolitico internazionale, la guerra in Ucraina "compirà" invece il suo primo anno. Per adesso le speranze di una tregua o un accordo di pace, tra Mosca e Kiev, sembrano ancora molto lontane.

Marzo, spazio al cinema: arrivano gli Oscar

Domenica 12 marzo gli amanti del cinema di tutto il mondo saranno collegati con il grande palco dell'Academy. Il Dolby Theatre ospiterà infatti la 95sima edizione dei premi Oscar, dopo l'edizione dell'anno scorso, in cui andò in scena un imprevisto schiaffone da parte di Will Smith ai danni del comico Cris Rock. Un'immagine diventata copertina della serata. L'evento verrà presentato da Jimmy Kimmel che torna alla conduzione della celebre notte per la terza volta dopo le edizioni del 2017 e 2018. Le candidature saranno annunciate il 24 gennaio 2023.

Aprile: addio al digitale terrestre? Le novità. «Tornano la F1 e la Moto Gp»

Da aprile 2023 gli italiani dovranno cambiare apparecchio per poter continuare a guardare la tv. A spiegarne i motivi dettagliatamente è stata Mediaset nel corso della conferenza UltraHDForum durante cui si è toccato proprio l’argomento del digitale terrestre. Dal prossimo aprile, infatti, la realtà mediatica di Pier Silvio Berlusconi inizierà a sperimentare il DVB-I. La tecnologia DVB-I appartiene alla stessa tecnologia del DVB-T2, ma oltre ai canali televisivi essa consente anche l’utilizzo di Internet. Il DVB-I funzionerà in maniera autonoma con i canali in lista. Per usufruire di questa tecnologia sarà necessaria una smart TV compatibile.

Per gli amanti dei motori e dello sport su ruote ci sono tre date chiave. Il 2 e il 30 aprile saranno le date attese per la MotoGp, in queste due giornate entrambe le tappe parleranno spagnolo, con il primo appuntamento a Rio Hondo in Argentina e il secondo a Jerez in Spagna. Il 14 aprile toccherà invece alla Formula 1 con il Granpremio che farà tappa sul circuito di Shangai.

Maggio: Festival di Cannes, ma il vero evento sarà l'incoronazione di Carlo III

Alla fine Carlo indosserà quella corona che per tutta la durata della sua vita è stata portata dalla madre. La data da cerchiare questa volta è sabato 6 maggio. Il neo sovrano ha però fatto sapere di non desiderare alcuna investitura in pompa magna. La cerimonia, in cui verrà incoronata anche la regina consorte Camilla, durerà poco più di un'ora. La data, il 6 maggio, coincide con il compleanno del nipotino Archie. Saranno presenti “solo” duemila invitati. L'inocronazione sarà officiata dall’arcivescovo di Canterbury, Justin Welby.

Dopo gli Oscar di Marzo, per quanto riguarda il cinema sarà la volta del Festival di Cannes. La 76sima edizione della seconda rassegna più importante di cinema al mondo si svolgerà dal 16 al 27.

Giugno: Vasco, i Coldplay e i Sum 41 pronti a riempire gli stadi

Giugno come ogni anno apre la stagione dei concerti fino a settembre. Anche quest'anno torna a riempire gli stadi di mezza italia il grande Vasco Rossi. Il Blasco a 70 anni, 71 il prossimo 7 febbraio, per il mese estivo ha già ben 8 date in programma: 6,7,11,12 allo stadio Dall'Ara di Bologna, 16 e 17 stadio Olimpico di Roma, 23 stadio Barbera di Palermo, per poi chiudere all'Arechi di Salerno il 28 e il 29 giugno.

Cresce l'attesa anche per i Coldplay, che apriranno la loro tournee italiana con le date del 21 e 22 a Napoli, per poi proseguire con Milano il 25, 26, 28 e 29. Per chi invece è un po' nostagico del genere del rock alternative, torneranno in Italia a grande richiesta i Sum 41, con le date: 1 giugno a Bellaria-Igea Marina e 10 giuno a Jesolo.

Luglio: appuntamento con il Mondiale di calcio femminile

Il campionato mondiale di calcio femminile 2023 sarà la nona edizione ufficiale della manifestazione, e si svolgerà in Australia e in Nuova Zelanda dal 20 luglio al 20 agosto 2023. Il campionato è stato allargato da 24 a 32 squadre partecipanti. Il 25 giugno 2020 si è tenuta la votazione, che ha visto la candidatura congiunta delle federazioni di Australia e Nuova Zelanda ottenere 22 voti favorevoli contro il 13 voti favorevoli alla candidatura della Colombia. La FIFA annunciò, così, l'assegnazione dell'organizzazione del campionato mondiale ad Australia e Nuova Zelanda.

Agosto: ricomincia il campionato di Serie A

Per gli amanti di calcio e fantacalcio arriva probabilmente il periodo dell'anno più atteso. In molti si stanno già chiedendo quando comincerà la prossima stagione. La Lega Serie A, in seguito alla delibera del Consiglio di Lega dello scorso 14 novembre, ha già comunicato la date di inizio e conclusione del prossimo campionato, stagione 2023/2024: da domenica 20 agosto 2023 a domenica 26 maggio 2024. Ora la domanda a cui molti tentano di dare una risposta è: chi arriverà al prossimo campionato con lo scudetto cucito sul petto?

Settembre: l'Arena di Verona ospita i Music Awards 2023

Tornano i Music Awards, uno degli eventi più importanti del panorama musicale nazionale, giunti alla diciassettesima edizione, il 15 e il 16 settembre 2023 alle 20:30 all’Arena di Verona, dove le grandi stelle della musica italiana verranno premiate per i loro più grandi successi discografici secondo le certificazioni FIMI/GfK Retail and Technology Italia e riceveranno i premi live certificati da SIAE.

Giovedì 14 settembre tornerà per il quarto anno consecutivo lo Speciale Music Awards, alle 18:00. Tre entusiasmanti serate-evento, in compagnia dei più importanti artisti italiani, personaggi di spicco del mondo della televisione, del cinema, del teatro e dello sport, per vivere una magica atmosfera di fine estate ricca di sorprese.

Ottobre: via il processo a Donald Trump per frode fiscale un anno prima delle elezioni

Il processo civile a Donald Trump e ai suoi figli per frode fiscale inizierà il 2 ottobre 2023, 13 mesi prima delle elezioni presidenziali per la Casa Bianca. Il processo prende le mosse dall'accusa avanzata dalla procuratrice di New York Letitia James, secondo la quale l'ex presidente e i suoi tre figli hanno deliberatamente gonfiato il valore degli asset della società di famiglia per spuntare condizioni finanziarie più favorevoli dalle banche. James chiede a Trump e ai figli 250 milioni di dollari in danni a nome dello stato, oltre al divieto di dirigere società.

Novembre: 28sima Conferenza delle Parti sul cambiamento climatico delle Nazioni Unite

La 28sima Conferenza delle Parti sul cambiamento climatico delle Nazioni Unite (Cop28) sarà ospitata dalla Dubai Expo City. Si prevede che la conferenza vedrà oltre 45.000 partecipanti ogni giorno, inclusi capi di stato, funzionari di governo, leader del settore internazionale, rappresentanti del settore privato, accademici, esperti e rappresentanti delle organizzazioni della società civile. La nuova città, annunciata dallo sceicco Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice presidente, primo ministro degli Emirati Arabi Uniti e sovrano di Dubai, punta a essere un hub globale per l’innovazione e la creatività. Appuntamento per il 30 novembre 2023, l'evento si concluderà il 12 dicembre.

Dicembre: l'anno si concluderà con un evento astronomico imperdibile

Esattamente il 14 dicembre, saranno visibili nel cielo le "luminose geminidi", la pioggia meteorica più prolifica e consistente dell’anno, nota anche per dare origine fino a 150 meteore di colori diversi in un’ora. Questo spettacolo può essere ammirato da entrambi gli emisferi: gli astro-osservatori nell’emisfero boreale potranno iniziare le osservazioni la sera. Mentre quelli dell’emisfero australe dovranno aspettare un po’ di più, dato che per loro il radiante sorgerà solamente dopo mezzanotte.