Venezia calcio e lo spettro della serie B: ecco perchè rischiamo grosso

Sull'edizione odierna del Gazzettino leggo che la società ha fatto un buon mercato in relazione alle proprie disponibilità.

Sarà anche così però bisogna parlare chiaro cioè ammettere che con questa squadra - diciamo incompleta - dopo che le altre concorrenti si sono notevolmente rinforzate, la serie "B" è a un passo specie dopo i risultati di oggi con il Napoli e di Bergamo (Cagliari corsaro). Ci sono degli errori di valutazione chiaramente in capo ai dirigenti sportivi tanto per citarne uno l'acquisto di Nsame che si dice sarà pronto fra un mese quando magari non servirà più alla causa salvezza. Si è ceduto Mazzocchi senza sostituirlo, non si è pensato ad un centrocampista e senza dilungarsi troppo altre scelte che possono andare bene per la "B" non certo per il massimo campionato obiettivo "salvezza".

La proprietà americana ha pensato ad investire su Venezia ma non ha approfondito concretamente il problema stadio perchè con l'attuale capienza come si riempirà magari in serie "B"?. Già oggi tolte le partite con le prime 6 classificate e blasonate, lo stadio non raggiunge il tutto esaurito; mi lascia perplesso poi la scelta di acquistare tutta una serie di giocatori specialmente del Nord Europa che alla fine dei conti non sono adattabili al nostro campionato. Vedremo come andrà a finire.

Romano Giuliano