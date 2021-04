Vaccini, perché non vengono utilizzati i palasport?

È lodevole lo sforzo del presidente Zaia di combattere la pandemia, anche con nuovi portali allo scopo di far prenotare gli appuntamenti on line, ma purtroppo, da quanto si legge sulla stampa e dai commenti della gente, qualcosa non ha funzionato. Esempio: alcuni residenti di Venezia storica hanno ottenuto l'appuntamento per essere vaccinati chi a Chioggia e chi nell'isola di S. Erasmo. Per i residenti di Venezia storica nessuno ha suggerito al nuovo direttore generale della nostra Ulss 3 Serenissima di allestire un punto vaccinazione all'interno del palazzo dello sport dell'Arsenale attualmente non utilizzato. Avrebbe risolto molti problemi, specie per gli anziani che sono costretti, se vogliono essere vaccinati, ad emigrare in terraferma o nelle isole. Poiché è ancora possibile farlo, perché non si utilizza il palazzetto dello sport dell'Arsenale?



Aldo Baffa